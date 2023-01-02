Hollywood yıldızı Jeremy Renner kar kürerken kaza geçirdi durumu ağır

Hollywood yıldızı Jeremy Renner’ın kar kürerken bir kaza geçirdiği açıklandı. Ünlü oyuncunun durumunun ağır olduğu belirtildi.

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'Görevimiz Tehlike' serisinde 'William Brandt', Marvel Sinematik Evreni'nde 'Hawkeye' karakterine hayat veren Jeremy Renner'ın (51) hafta sonu kar kürerken kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Durumu kritik ama stabil

Renner'ın sözcüsü, pazar gecesi konuyla alakalı konuştu. 'The Hollywood Reporter'a yapılan açıklamada, "Kar kürerken hava durumuna bağlı bir kaza geçiren Jeremy'nin aldığı yaralar sebebiyle durumunun 'kritik' ancak mevcut olarak 'stabil' olduğunu doğrulayabiliriz" ifadeleri kullanıldı.

Ailesinin, Jeremy Renner ile birlikte olduğu ve uçakla hastaneye kaldırılan oyuncu ile ilgilenildiği belirtildi.



Jeremy Renner'ın hastanede ne kadar kalacağı, aldığı yaraların türü ve genel sağlık durumu hakkında ise henüz tam detaylı bir açıklama yapılmadı.



Bu yıl ABD'yi vuran soğuk hava dalgası ve fırtınanın yoğun yaşandığı Sierra Nevada dağlarında bir çiftliği bulunan Jeremy Renner, sosyal medya hesabından fırtına ve kar yağışının boyutunu ortaya koyan bir fotoğrafı paylaşmıştı.