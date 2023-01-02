BIST 5.639
DOLAR 18,73
EURO 20,01
ALTIN 1.099,84
HABER /  MAGAZİN

Hollywood yıldızı Jeremy Renner kar kürerken kaza geçirdi durumu ağır

Hollywood yıldızı Jeremy Renner kar kürerken kaza geçirdi durumu ağır

Hollywood yıldızı Jeremy Renner’ın kar kürerken bir kaza geçirdiği açıklandı. Ünlü oyuncunun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Abone ol

'Görevimiz Tehlike' serisinde 'William Brandt', Marvel Sinematik Evreni'nde 'Hawkeye' karakterine hayat veren Jeremy Renner'ın (51) hafta sonu kar kürerken kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Durumu kritik ama stabil

Renner'ın sözcüsü, pazar gecesi konuyla alakalı konuştu. 'The Hollywood Reporter'a yapılan açıklamada, "Kar kürerken hava durumuna bağlı bir kaza geçiren Jeremy'nin aldığı yaralar sebebiyle durumunun 'kritik' ancak mevcut olarak 'stabil' olduğunu doğrulayabiliriz" ifadeleri kullanıldı.

Ailesinin, Jeremy Renner ile birlikte olduğu ve uçakla hastaneye kaldırılan oyuncu ile ilgilenildiği belirtildi.

Jeremy Renner'ın hastanede ne kadar kalacağı, aldığı yaraların türü ve genel sağlık durumu hakkında ise henüz tam detaylı bir açıklama yapılmadı.

Bu yıl ABD'yi vuran soğuk hava dalgası ve fırtınanın yoğun yaşandığı Sierra Nevada dağlarında bir çiftliği bulunan Jeremy Renner, sosyal medya hesabından fırtına ve kar yağışının boyutunu ortaya koyan bir fotoğrafı paylaşmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nureddin Nebati paylaştı yeni hedefi açıkladı
Nureddin Nebati paylaştı yeni hedefi açıkladı
Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı! Erkan Özdamar...
Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı! Erkan Özdamar...
Düzce’nin hava kirliliği 'hassas' seviyeye ulaştı
Düzce’nin hava kirliliği 'hassas' seviyeye ulaştı
Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı 1 kişi öldü gerçek hastanede ortay çıktı
Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı 1 kişi öldü gerçek hastanede ortay çıktı
Bakan Mahmut Özer’den özel okul zamlarıyla ilgili açıklama
Bakan Mahmut Özer’den özel okul zamlarıyla ilgili açıklama
Selçuk Bayraktar duyurdu: Baykar'dan dev ihracat hamlesi
Selçuk Bayraktar duyurdu: Baykar'dan dev ihracat hamlesi
Kocaeli'de ilginç olay: Asansörde "Bu kadar da olmaz" dedirten görüntü!
Kocaeli'de ilginç olay: Asansörde "Bu kadar da olmaz" dedirten görüntü!
Aracını satılığa çıkardı başına gelmeyen kalmadı kendi aracını almak için 304 bin lira ödedi
Aracını satılığa çıkardı başına gelmeyen kalmadı kendi aracını almak için 304 bin lira ödedi
7’nci Yargı Paketi tamamlandı ayrıntılar netleşti o eşyalar artık haczedilemeyecek
7’nci Yargı Paketi tamamlandı ayrıntılar netleşti o eşyalar artık haczedilemeyecek
Tarım cebimde uygulaması hayata geçiriliyor! Bakan Kirişci duyurdu Türkiye'de bir ilk
Tarım cebimde uygulaması hayata geçiriliyor! Bakan Kirişci duyurdu Türkiye'de bir ilk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'de ihracat 254 milyar dolarla rekor kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'de ihracat 254 milyar dolarla rekor kırdı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yabancı hakem mi olacak? TFF kararını verdi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yabancı hakem mi olacak? TFF kararını verdi