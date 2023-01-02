Fenerbahçe'de savunmaya sürpriz isim! Jorge Jesus onu istiyor

Fenerbahçe, Real Valladolid forması giyen Faslı savunma oyuncusu Jawad El Yamiq'i kadrosuna katmak istiyor.

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Savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Africafootunited'ın verdiği bilgiye göre Fenerbahçe, Real Valladolid forması giyen Jawad El Yamiq ile en çok ilgilenen takımlardan biri. Özellikle Teknik Direktör Jorge Jesus'un Faslı stoperin transferi için çok istekli olduğu vurgulandı.

Hatta Jesus'un 30 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'ye getirmek için her şeyi yapacağı ifade edildi.

Jawad El Yamiq, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

1.93 boyundaki oyuncu bu sezon La Liga'da 8 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro olan El Yamiq'in İspanyol ekibiyle olan kontratı 2024 yılında sona erecek.