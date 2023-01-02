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Gövdesinde bulundu! O gemi limana yanaştırılmadı 800 yolcu açık denizde mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gövdesinde bulundu! O gemi limana yanaştırılmadı 800 yolcu açık denizde mahsur kaldı

Yeni Zelanda’dan bir hafta önce yola çıkan ve Avustralya’ya ulaşan Viking Orion isimli cruise gemisinin gövdesinde zararlı mantar tespit edilmesi nedeniyle limana yanaşmasına izin verilmedi. Gemideki yaklaşık 800 yolcu açık denizde mahsur kaldı.

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Avustralyalı yetkililer geminin Avustralya sularına girmeden önce gövdesindeki biyolojik kirliliğin temizlenmesini talep etti.

Gemi şirketi tarafından, Avustralya sularının dışında demirleyen geminin temizlenmesi için profesyonel dalgıçlar görevlendirildiği ifade edildi.

Gemi kaptanı Marko Snajdar, Cuma günü yaşananlardan dolayı yolculara bir özür mektubu yazdı.

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