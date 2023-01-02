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Sivasspor'dan TFF'ye flaş Galatasaray maçı başvurusu!

Sivasspor'dan TFF'ye flaş Galatasaray maçı başvurusu!

Sivasspor-Galatasaray maçında ofsayt gerekçesiyle ev sahibinin verilmeyen golü günlerdir kamuoyunda tartışılıyordu. Sivasspor'dan flaş bir açıklama geldi. Mücadelenin yeniden oynatılması için Sivasspor tarafından TFF'ye başvuru yapıldı.

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Sivasspor, Galatasaray maçında yaşanan olayların kural hatası olduğunu belirterek maçın tekrarlanması için TFF'ye başvurduğunu açıkladı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

29.12.2022 tarihinde saat 17.00’de başlayan ve Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan Demir Grup Sivasspor – Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının 49. dakikasında takımımızın kaydettiği gol VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde, ofsayt gerekçesi ile iptal edilmiş olup, bu durum kural hatasına neden olmuştur.

 Takımımızın kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar isabetli şekilde gol kararı vermiş, fakat VAR hakemi Özgüç Türkalp’ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidilmiş, beş dakikayı bulan inceleme sonrasında hatalı şekilde ofsayt kararı verilerek gol iptal edilmiştir.

Mücadelenin yeniden oynatılması talebi

Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir.

Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli başvuru yapılmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir. Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla alakalı üst düzey açıklama beklediğimizi de yineliyoruz."

Not: Haber görseli BeiNSports'a aittir

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