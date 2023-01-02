Suikaste kurban Ülkücü Başkan Sinan Ateş'in son sözleri! 'Benim kalemimi kırmışlar'

ANKARA'da uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölmeden önce yakın çevresine "Benim kalemimi kırmışlar. Haberi geldi. Her an bir şey yapabilirler” dediği ortaya çıktı.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, cuma günü Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'le ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. Fatih Altaylı, Sinan Ateş'in şakın çevresine son dönemde söylediklerini köşesine taşıdı.

Haberi geldi her an her şeyi yapabilirler

Sinan Ateş'in yakın çevresine "Benim kalemimi kırmışlar. Haberi geldi. Her an bir şey yapabilirler” dediğini iddia eden Fatih Altaylı'nın yazısında şu ifadeler yer aldı:

Sinan Ateş’in sokak ortasında öldürülmesine pek şaşıran yok. Hatta 'Kendisi de şaşırmamıştır' diyor Sinan Ateş’i tanıyanlar. 'FETÖ iftirası ile lekelenmeye çalışıldığı günlerden bu yana kendisine yönelik bir hamle bekliyordu' diyorlar.

İstanbul'daki dostlarıyla buluştu

- Birkaç gün önce geldiği İstanbul’da dostlarıyla buluşmuş. O buluşmada söylediği sözler ilginç. 'Benim kalemimi kırmışlar. Haberi geldi. Her an bir şey yapabilirler' demiş.

Kimin görevlendirildiğini biliyordu ama...

- Tanıyanlar 'Bu işle kimin görevlendirildiğini bile biliyordu ama umursamıyordu' diye anlatıyorlar.

- Ve Sinan Ateş’in siyasi çevresinde bu işi kimin yaptığına, kimin yaptırdığına ilişkin hiçbir bilgi eksiği yok. Herkes her şeyi biliyor. Ve herkes susmuş bekliyor.

Beyaz Toros'un yerini motosiklet almış...

Etrafa bakınca eski günlere dönmüşüz gibi hissediyorum. Tek fark artık Renault Torosların üretimden kalkmış olması. Beyaz Torosların yerini galiba motosikletler almış. Boşuna dememişler çağ sana uymuyorsa sen çağa uy diye. Yargısız infazlar da artık çağa uymuş. Korkum o ki, seçime daha çok var.