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19 yaşındaki Davut'tan acı haber! Ders çalışırken oldu ailesi kahroldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
19 yaşındaki Davut'tan acı haber! Ders çalışırken oldu ailesi kahroldu

Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Davut Kahraman ders çalıştığı sırada geçirdiği kalp krizi sonrası ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

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Olay, 1 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde Konya'daki bir yurtta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Selçuk Üniversitesi'nde okuyan Davut Kahraman (19) yurtta ders çalıştığı sırada birden fenalaştı. Kahraman'ın fenalaştığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kahraman'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Sağlık çalışanlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Kahraman hastane yolunda hayatını kaybetti.

Kahraman'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

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