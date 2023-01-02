2022 yılında ihracat yüzde 12,9, ithalat yüzde 34,3 arttı

2022 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 12,9 oranında artışla 254 milyar 210 milyon dolar, ithalat yüzde 34,3 oranında artışla 364 milyar 395 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Ticaret Bakanlığı 2022 yılı dış ticaret verilerine göre, 2022 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 3,1 oranında artışla 22 milyar 915 milyon dolar, ithalat yüzde 14,6 oranında artışla 33 milyar 295 milyon dolar oldu.

2022 yılı Ocak-Aralık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 12,9 oranında artışla 254 milyar 210 milyon dolar, ithalat yüzde 34,3 oranında artışla 364 milyar 395 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, yüzde 3,1 oranında artarak 22 milyar 915 milyon dolar, ithalat, yüzde 14,6 oranında artarak 33 milyar 295 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 9,6 oranında artarak 56 milyar 210 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 12,9 oranında artarak 254 milyar 210 milyon dolar, ithalat, yüzde 34,3 oranında artarak 364 milyar 395 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 24,6 oranında artarak 618 milyar 605 milyon dolar oldu.

2022 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,7 puan azalarak yüzde 68,8 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 9,2 puan azalarak yüzde 87,9 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya yüzde 1,6 oranında artışla 1 milyar 806 milyon dolar, ABD yüzde 9,0 oranında azalışla 1 milyar 379 milyon dolar ve Rusya yüzde 122,3 oranında artışla 1 milyar 314 milyon dolar oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,1 oldu.

Aralık ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu yüzde 56,3 oranında artışla 5 milyar 298 milyon dolar, Çin yüzde 15,5 oranında artışla 3 milyar 642 milyon dolar ve İsviçre yüzde 1.245,2 oranında artışla 2 milyar 520 milyon dolar oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 58,5 oldu.

Aralık ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) yüzde 0,8 oranında azalışla 8 milyar 766 milyon dolar, Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri yüzde 6,4 oranında artışla 4 milyar 214 milyon dolar ve Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 27,4 oranında artışla 3 milyar 944 milyon dolar oldu.

Aralık ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) 11,6 oranında artışla 9 milyar 114 milyon dolar, Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 83,7 oranında artışla 9 milyar 69 milyon dolar ve Asya Ülkeleri yüzde 10,9 oranında artışla 7 milyar 421 milyon dolar oldu.

Aralık ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 11 milyar 86 milyon dolarla (yüzde 1,0 azalış) "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 8 milyar 419 milyon dolarla (yüzde 2,7 artış) “Tüketim Malları" ve 3 milyar 172 milyon dolarla (yüzde 18,5 artış) "Yatırım (Sermaye) Malları” grupları takip etti.

Aralık ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 93,8 (21 milyar 489 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,9 (895 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 1,8 (406 milyon dolar) oldu.

Aralık ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 74,5 (24 milyar 816 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 19,6 (6 milyar 511 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,7 (1 milyar 248 milyon dolar) oldu.

Aralık ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 25 milyar 400 milyon dolarla (yüzde 10,2 artış) "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 4 milyar 509 milyon dolarla (yüzde 18,0 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları" ve 3 milyar 372 milyon dolarla (yüzde 56,5 artış) "Tüketim Malları” grupları takip etti.