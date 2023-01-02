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Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık patlamamış top mermisi imha edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık patlamamış top mermisi imha edildi

Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi bölgesinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için devam eden alt ve üstyapı düzenlemeleri sırasında 108 yıl önce Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu. Jandarmanın incelemesinin ardından top mermisi mini kaliber uzaktan kumandalı bomba imha robotu tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.

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Eceabat ilçesi sınırları içinde kalan Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Şehitler Abidesi bölgesinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için devam eden altyapı ve üstyapı düzenlemeleri sırasında 108 yıl önce Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de alana gelerek incelemelerde bulundu. Kaşdemir, bölgede devam eden alt ve üstyapı çalışmalarını yürütürken patlamamış top mermisi bulunduğunu, gerekli önlemleri alarak jandarmaya bilgi verdiğini söyledi.
Merminin güvenlik güçlerince imha edildiğini anlatan Kaşdemir, şöyle konuştu:
"Aradan 108 yıl geçmesine rağmen Çanakkale muharebe alanında toprağın altında hala kurşunlar, savaş malzemeleri çıkmaya devam ediyor. Bu kadar uzun yıllar geçmesine rağmen hala toprağın altından savaş malzemelerinin çıkıyor olması Çanakkale Savaşları’nın ne kadar büyük bir savaş olduğunu, Türk milletinin burada nasıl büyük bir mücadele verdiğini aslında ortaya koymakta. Tarihi Alan Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda burada bir top mermisinin bulunduğu haberini aldık. Hemen gerekli önlemleri aldık ve güvenlik kuvvetlerimize haber verdik. Yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucunda bulunan top mermisinin Çanakkale Savaşları sırasında Türk topçusunun atmış olduğu 15’lik bir gemi topu olduğunu anlamış olduk. Muhtemelen Çanakkale Savaşları sırasında Türk topçusunun karşı kıyıdan, Kumkale’den Çanakkale savunması için atmış olduğu top mermilerinden biri olduğunu gördük. Toprağın altında her zaman bir savaş kalıntısını bulma imkanı vardır. Biz de Alan Başkanlığı olarak çok dikkatli, özenli bir çalışma yapıyoruz. Tabiri caiz ise zaman zaman iğneyle kuyu kazıyoruz. Biliyoruz ki, daha 100 yıl da geçse bu Çanakkale Savaş alanından böyle savaş malzemeleri, top mermileri, kurşunlar, tüfekler, savaş buluntuları çıkmaya devam edecek. Bu kadar dar bir alanda dünya tarihinin görmüş olduğu en şiddetli, büyük savaşlardan birisinin Çanakkale Savaşı olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Buradaki o büyük mücadelenin de, Çanakkale kahramanlığının da dünya tarihinde ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu unutmamak gerekiyor."

Jandarmanın incelemesinin ardından 42 santimetre uzunluğunda, 15 milimetre çapında patlamamış top mermisi mini kaliber uzaktan kumandalı bomba imha robotu tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.

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