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Antalya'ya turist akını! 2023'ün ilk gününde sıralama değişti, Ruslar yeniden zirvede

Antalya'ya turist akını! 2023'ün ilk gününde sıralama değişti, Ruslar yeniden zirvede

Hava yoluyla 2022’yi 13 milyon turistin üzerinde tamamlayan Antalya’ya, 2023’ün ilk gününde 64 uçakla 9 bin 27 turist geldi. Kente geçen yıl en çok gelen Alman turistler, yerini ilk günde Rus turistlere bıraktı.

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2022 yılını 13 milyon 74 bin 142 turistle kapatan Antalya, yeni yıla da hızlı giriş yaptı. Fraport TAV Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne 1 Ocak 2023 tarihinde 62 uçakla 8 bin 759 misafir iniş gerçekleştirirken, Gazipaşa-Alanya Havalimanı da 2 uçakla 268 yolcu geldi.

Yılın ilk gününde Ruslar zirvede
Geçtiğimiz yıl 3 milyon 363 bin 857 turist ile birinci sırada yer alan Alman turistler, yılın ilk gününde zirveyi Rus turistlere bıraktı.

Antalya Havalimanı verilerine göre; 1 Ocak'ta kente 2 bin 843 Rus turist gelirken, 2 bin 726 turistle Almanya ikinci sırada yer aldı. İlk iki sırayı 760 turistle İsrail, 475 ile İngiltere ve 473’le de İsviçre takip etti.

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