Antalya'ya turist akını! 2023'ün ilk gününde sıralama değişti, Ruslar yeniden zirvede

Hava yoluyla 2022’yi 13 milyon turistin üzerinde tamamlayan Antalya’ya, 2023’ün ilk gününde 64 uçakla 9 bin 27 turist geldi. Kente geçen yıl en çok gelen Alman turistler, yerini ilk günde Rus turistlere bıraktı.

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2022 yılını 13 milyon 74 bin 142 turistle kapatan Antalya, yeni yıla da hızlı giriş yaptı. Fraport TAV Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne 1 Ocak 2023 tarihinde 62 uçakla 8 bin 759 misafir iniş gerçekleştirirken, Gazipaşa-Alanya Havalimanı da 2 uçakla 268 yolcu geldi.

Yılın ilk gününde Ruslar zirvede

Geçtiğimiz yıl 3 milyon 363 bin 857 turist ile birinci sırada yer alan Alman turistler, yılın ilk gününde zirveyi Rus turistlere bıraktı.

Antalya Havalimanı verilerine göre; 1 Ocak'ta kente 2 bin 843 Rus turist gelirken, 2 bin 726 turistle Almanya ikinci sırada yer aldı. İlk iki sırayı 760 turistle İsrail, 475 ile İngiltere ve 473’le de İsviçre takip etti.