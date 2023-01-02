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MSB: PKK/YPG'li 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: PKK/YPG'li 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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