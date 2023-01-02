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AK Parti MYK toplantısı başladı! Haziran seçimi erkene mi alınıyor

AK Parti MYK toplantısı başladı! Haziran seçimi erkene mi alınıyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde 2023 Haziran'ın yapılacak seçimlerin önü alınıp alınmaması var...

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Seçime doğru giden Türkiye'de 'erkene alınmış seçim' tartışmaları hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki buluşmada Haziran 2023'te yapılacak seçimi öne seçme konusunda uzlaşmaya vardığı iddialarının ardından erken seçim tartışmaları alevlendi. İşte tüm bu tartışmaların ortasında AK Parti MYK toplandı...

'Erdoğan Meclis'i fehedebilir' çıkışı

Erdoğan ile Bahçeli'nin 30 Nisan'da seçim yapılması konusunda uzlaşmaya vardığı iddiasını, AK Partili Özlem Zengin'in "Seçim 14 Mayıs'a alınabilir" çıkışı takip etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın "Erken seçim için Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'i feshedebilir" çıkışı tartışmaları alevlendirdi. 

AK Parti MYK'dan ne karar çıkacak?

İşte tüm bu tartışmalar sürerken AK Parti MYK toplandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, seçimlerin erkene alınması masada olacak. AK Parti, üniversite sınavları, hac mevsimi gibi gerekçelerle Haziran'da yapılması planlanan seçimlerin erkene alınmasını planlıyor.

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