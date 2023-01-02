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Bir vinç kazası daha! 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Bir vinç kazası daha! 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesindeki inşaatta vincin kırılması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın ardından bir facia daha meydana geldi. Aydın'da vinç bomunun kopması sonucu meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

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İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen vinç kazasında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Bir kahreden haber de Aydın’dan geldi. Feci kaza, sabah saatlerinde Söke Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir firmaya ait inşaat alanında meydana geldi.

İşçiler inşaatın çatısında çalışma yaptıkları sırada malzeme taşıyan vincin bomu koptu. Vincin bomunun çatıya çarpması sonucu, iki işçi metrelerce yükseklikten yere düştü.

İşçilerden Erol Erben olay yerinde hayatını kaybederken, Erol Aras ise ağır yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili olarak 7 kişiyi gözaltına aldıkları öğrenildi.

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