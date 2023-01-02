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Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci!

Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Maoru Icardi de takımla çalışmalara başladı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen idman, topla ısınma, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip antrenmanı savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.
Isınmanın bir bölümünde takımla çalışan Mauro Icardi, ardından kendisine özel hazırlanan program dahilinde sahada ve salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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