BIST 5.650
DOLAR 18,72
EURO 20,01
ALTIN 1.099,16
HABER /  MAGAZİN

Eda Taşpınar'dan camide skaldal poz! Tepkiler gelince fotoğrafları sildi

Eda Taşpınar'dan camide skaldal poz! Tepkiler gelince fotoğrafları sildi

Tasarımcı Eda Taşpınar’ın bir otelin içerisinde bulunan Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde uygunsuz bir şekilde verdiği pozlar sosyal medyada tepki çekti. Taşpınar, gelen eleştiriler sonrası Instagram hesabından fotoğrafları kaldırdı.

Abone ol

Tasarımcı Eda Taşpınar'ın Instagram hesabından paylaştığı skandal fotoğraflar tepkiyle karşılandı. Taşpınar'ın bir otelin içerisinde bulunan Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde uygunsuz bir şekilde verdiği pozlar sosyal medyada da gündem oldu.

Taşpınar'ın camide çektiği skandal fotoğrafların görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve tepkilerinde ardı arkası kesilmedi.

Fotoğrafları sildi ama özür dilemedi

Eda Taşpınar ise cami içerisindeki uygunsuz bir şekilde, dini değerleri hiçe sayarak çektirdiği karelerle ilgili olarak gelen tepkiler sonrasında Instagram hesabından fotoğrafları sildi ama herhangi özür dilemedi.

Sosyal medyada tepki gösterildi

Taşpınar'a sosyal medyada tepki yağdı. Taşpınar, dini değerlerle alay etmekle eleştirilen tasarımcıya ceza verilmesi çağrısı yapıldı. 

Yorumlarda "Bu alenen İslam'a ve Müslümanlara karşı hakarettir, küfürdür. Eda Taşpınar gibi birinin, cami ya da mescit içinde böylesine iğrenç poz verilemeyeceğini bilmemesine imkân ihtimal yok. Biz sadece buradan tepki gösterebiliyoruz, gereğini yapmak ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'a düşer." yorumları yapıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı arkeologlar şaşkın
Foto Galeri Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı arkeologlar şaşkın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da zabıta denetimi: 9 zincir market şubesi mühürlendi
Bursa'da zabıta denetimi: 9 zincir market şubesi mühürlendi
Karaismailoğlu: Bazıları laf üretirken biz iş üretme devam ediyoruz
Karaismailoğlu: Bazıları laf üretirken biz iş üretme devam ediyoruz
Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci!
Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci!
Son dakika Ukrayna Rusya'yı kalbinden vurdu! Rusya açıkladı: 63 askerimiz öldü...
Son dakika Ukrayna Rusya'yı kalbinden vurdu! Rusya açıkladı: 63 askerimiz öldü...
AK Parti MYK toplantısı başladı! Haziran seçimi erkene mi alınıyor
AK Parti MYK toplantısı başladı! Haziran seçimi erkene mi alınıyor
Bir vinç kazası daha! 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Bir vinç kazası daha! 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
MSB: PKK/YPG'li 10 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: PKK/YPG'li 10 terörist etkisiz hale getirildi
Mersin Ülkü Ocakları'ndan öldürülen Sinan Ateş ile ilgili dikkat çeken açıklama
Mersin Ülkü Ocakları'ndan öldürülen Sinan Ateş ile ilgili dikkat çeken açıklama
19 yaşındaki Davut'tan acı haber! Ders çalışırken oldu ailesi kahroldu
19 yaşındaki Davut'tan acı haber! Ders çalışırken oldu ailesi kahroldu
Bayılana kadar dövüldü, altınları çalındı! Kanser hastası kadın dehşet anlarını anlattı: "Kapıyı açar açmaz..."
Bayılana kadar dövüldü, altınları çalındı! Kanser hastası kadın dehşet anlarını anlattı: "Kapıyı açar açmaz..."
Kalın: ABD Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ciddiye almalı
Kalın: ABD Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ciddiye almalı
Demirtaş'tan seçim mesajı: Başlıyoruz
Demirtaş'tan seçim mesajı: Başlıyoruz