Eda Taşpınar'dan camide skaldal poz! Tepkiler gelince fotoğrafları sildi

Tasarımcı Eda Taşpınar’ın bir otelin içerisinde bulunan Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde uygunsuz bir şekilde verdiği pozlar sosyal medyada tepki çekti. Taşpınar, gelen eleştiriler sonrası Instagram hesabından fotoğrafları kaldırdı.

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Tasarımcı Eda Taşpınar'ın Instagram hesabından paylaştığı skandal fotoğraflar tepkiyle karşılandı. Taşpınar'ın bir otelin içerisinde bulunan Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde uygunsuz bir şekilde verdiği pozlar sosyal medyada da gündem oldu.

Taşpınar'ın camide çektiği skandal fotoğrafların görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve tepkilerinde ardı arkası kesilmedi.

Fotoğrafları sildi ama özür dilemedi

Eda Taşpınar ise cami içerisindeki uygunsuz bir şekilde, dini değerleri hiçe sayarak çektirdiği karelerle ilgili olarak gelen tepkiler sonrasında Instagram hesabından fotoğrafları sildi ama herhangi özür dilemedi.

Sosyal medyada tepki gösterildi

Taşpınar'a sosyal medyada tepki yağdı. Taşpınar, dini değerlerle alay etmekle eleştirilen tasarımcıya ceza verilmesi çağrısı yapıldı.

Yorumlarda "Bu alenen İslam'a ve Müslümanlara karşı hakarettir, küfürdür. Eda Taşpınar gibi birinin, cami ya da mescit içinde böylesine iğrenç poz verilemeyeceğini bilmemesine imkân ihtimal yok. Biz sadece buradan tepki gösterebiliyoruz, gereğini yapmak ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'a düşer." yorumları yapıldı.