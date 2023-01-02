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Kardeş cinayetinde yeni gelişme! Üniversiteli kızın İfadesi ortaya çıktı: "Eski erkek arkadaşım..."

Kardeş cinayetinde yeni gelişme! Üniversiteli kızın İfadesi ortaya çıktı: "Eski erkek arkadaşım..."

AYDIN'ın Didim ilçesinde meslek yüksekokulu öğrencisi Gülçin Uçan, yılbaşı gecesi ziyarete gelen ağabeyi Onur Uçan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından emniyete götürülen genç kızın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, olaydan pişmanlık duyduğunu belirten üniversiteli kız, öldürme amacının olmadığını söyledi ve abimle eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim"

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Didim'de yılbaşı gecesi meydana gelen olayda, ADÜ Didim Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Gülçin Uçan (21), kendisini yılbaşı gecesi ziyarete gelen ağabeyi Onur Uçan'la (29), eski erkek arkadaşı meselesi yüzünden tartıştı. İkili bir süre sonra kavga etmeye başlayınca üniversite öğrencisi genç kız, annesi ve yengesinin gözleri önünde mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyinin göğsüne sapladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Onur Uçan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağabeyinin öldüğünü öğrenen Gülçin Uçan ise sinir krizi geçirdi. Ağabey katili genç kız, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"Eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım"
Genç kızın ifadesinde, "Abimle eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim. Benim onunla görüşmemi istemiyordu. Onun için kavga etmeye başladık. Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim, pişmanım" dediği öğrenildi.

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