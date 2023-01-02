Fenerbahçe’nin, Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Pedro, Valencia ve Peres sakatlıklarından dolayı kadroya dahil edilmedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, sabah idmanıyla Antalya maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla kente hareket etti.

Arda Güler kadroda

Fenerbahçe'de, Antalyaspor müsabakasının kamp kadrosu da açıklandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Joao Pedro, Enner Valencia ve Luan Peres kamp kadrosunda yer almazken, sakatlığını atlatan Arda Güler ise kafileye dahil edildi. 17 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son maçına 12 Kasım'daki Giresunspor mücadelesiyle çıkmıştı.

Fenerbahçe’de, Antalyaspor karşılaşmasının kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

"Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Szalai, Serdar Aziz, Gustavo, Ferdi, Arao, Alioski, Crespo, İsmail, Mert Hakan, Zajc, Lincoln, Arda, Emre, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Serdar Dursun, Batshuayi."