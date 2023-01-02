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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'den özerklik vurgusu

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'den özerklik vurgusu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi, CHP Genel Merkezi'nde Rudaw'a yaptığı Kürtçe röportajda Türkiye'de yetkilerin dağıtılarak, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini kuvvetlendirmek için eski Şırnak Barosu Başkanı terör destekçisi Nuşirevan Elçi'yi partiye katmıştı.

Nuşirevan elçi'den 'özerklik' itirafı

Daha önce terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuk ve siyasi işler başdanışmanı Nuşirevan Elçi bu kez 'özerklik' itirafı yaptı.

CHP Genel Merkezi'nden Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Elçi, CHP'nin özerklik  konusuna sıcak baktığını itiraf etti.

"Artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir"

Elçi kendisine yöneltilen, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani programında Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var CHP'nin?" sorusuna verdiği şu yanıtla CHP'nin bölücü planını itiraf etti;

"Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı."
Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi.

Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu için daha önce gündeme gelen "Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum" dediği iddiasının doğru olmadığını belirterek şu itirafı yaptı;

"Bu sözleri duyduktan sonra, ben de kendisine sordurdum ve "ben böyle bir şey demedim" dedi. Bunu ben de google de diğer yerlerde baktım araştırdım. Böyle bir şey dememiş. Böyle bir şey söylediğini belirten kimse iftira atmıştır."

Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa HDP destek verir

HDP'ye olan yakınlığıyla da bilinen Elçi 2023 seçimleri için Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'den destek geleceğini de söyledi.

Elçi kendisine 'HDP'nin destekleyeceği bir aday çıkabilir mi?' sorusuna verdiği "Bugün muhalefet içerisinde Türkiye'deki bu düzensizliği ortadan kaldıracak ve yaraşır bir sistem getirebilecek her kesim Kemal Bey aday olduğunda ona oy verecek." yanıtıyla HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyledi.

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