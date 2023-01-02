Pele'ye futbola başladığı sahada cenaze töreni

Milyonlarca kişinin veda mesajları yayınladığı Pele’yi, son yolculuğunda binlerce kişi yalnız bırakmadı.

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Kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 82 yaşındaki efsane futbolcu Pele için eski kulübü Santos'un Vila Belmiro Stadyumu'nda tören düzenlendi.

19 yıl Santos forması giyen, Brezilya ile 3 Dünya Kupası kazanan ve New York Cosmos’da kariyerini noktalayan efsane futbolcu Pele’yi son kez görebilmek için sevenleri stadyuma akın etti.

Özel müze hazırlandı

Stadyumda Pele için hazırlanan özel müze de ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. Stadyum içine ve çevresine bir dizi pankart asılırken; cenaze arabası ise şehrin sokaklarında taşınacak.

"Tüm dünya ülkelerinden bir stadyumlarına Pele'nin adının verilmesini isteyeceğiz"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Pele için düzenlenen cenaze törerinde konuştu. Infantino, tüm dünya ülkelerinden bir stadyuma Pele'nin adının verilmesini isteyeceklerini söyledi.

Infantino, "Çok fazla duygu yaşıyorum. Çok üzücü ama aynı zamanda gülümsüyorum çünkü Pele bize karşı hep gülümsedi. Kralın anısına saygı duyacağız. Tüm dünya ülkelerinden maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşu düzenlemelerini istiyoruz.

Tüm dünya ülkelerinden bir stadyumlarına Pele'nin adının verilmesini isteyeceğiz. Böylece çocuklar onun ne kadar önemli olduğunu bilsinler." ifadelerini kullandı.