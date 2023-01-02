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Boğaziçi Üniversitesi'nde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Boğaziçi Üniversitesi'nde korkutan yangın

Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih müzesi olarak kullanılan 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. Çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsünde bulunan ve tarih müzesi olarak kullanılan 3 katlı ahşap binada saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Elektrik panolarında çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı, binada hasar meydana geldiği öğrenildi.

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