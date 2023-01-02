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İstanbul Sözleşmesi için son karar açıklandı

İstanbul Sözleşmesi için son karar açıklandı

Danıştay İdari Davalar Daireleri Kurulu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu.

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Türkiye, 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı almıştı.

Feshe ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, sözleşme hükümleri gereğince Avrupa Komisyonuna bildirimden 3 ay sonra yürürlüğe girdi ve Türkiye resmen sözleşmeden ayrılmış oldu.

1 Temmuz 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından, bazı kesimler kararı hukuku aykırı bulduğunu açıkladı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da çok sayıda dava açılmıştı..

Danıştay'dan son karar

Danıştay İdari Davalar Daireleri Kurulu (İDDK), konuyla ilgili son kararı açıkladı.

Sözleşmeden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddeden Danıştay 10. Dairesi’nin kararı oyçokluğuyla onandı.

Kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde açıklanacak. Böylece; Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çıkmış oldu.

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