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Fenerbahçe, 2022 yılının en iyi takımı oldu

Fenerbahçe, 2022 yılının en iyi takımı oldu

Süper Lig’de sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, attığı gol sayısı ve topladığı puanla 2022 yılına damga vurdu.

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Portekizli Jorge Jesus’un göreve gelmesiyle ivme kazanan sarı-lacivertliler, 2022 yılını 32 puanla kapattı.

Yeni yılın ilk maçında yarın Antalyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçtan galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, önlerindeki maçlardan en az puan kaybı yaşayarak sezonu şampiyon tamamlamanın da hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe, sezonun geride kalan bölümünde ligde 16 mücadeleye çıktı. Bu karşılaşmaların 11’inde galip gelen sarı-lacivertliler, 3 maçta mağlup olurken; 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

En farklı galibiyetler
Teknik direktör Jorge Jesus’un yönetimindeki ilk lig maçında Ümraniyespor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, 2’nci hafta Kasımpaşa maçında sahadan 6-0’lık üstünlükle ayrıldı. Fenerbahçe, 7’nci haftada ise evinde konuk ettiği Alanyaspor’u 5-0 gibi bir farklı bir skorla yendi. Sarı-lacivertliler son olarak Hatayspor’u 4-0 yenme başarısı gösterdi.

Öte yandan Fenerbahçe, en farklı yenilgisini 2-0 mağlup olduğu Trabzonspor mücadelesinde aldı.

73 puan topladı

Fenerbahçe, 2022 yılında Süper Lig'in en iyi takımı unvanını elde etti. Sarı-lacivertliler, bu süreçte çıktığı 34 lig maçında 73 puan toplayarak, en yakın rakibi Başakşehir'e 11 puan fark attı.

Öte yandan Fenerbahçe; 2022 yılında Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi Eleme, Avrupa Ligi, Konferans Ligi olmak üzere toplamda 50 karşılaşma yaptı. 30 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler 9 yenilgi, 11 de beraberlik yaşadı. Fenerbahçe bu maçlarda 113 kez fileleri havalandırırken, 49 kez kalesinde gol gördü.

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