Dışarıya çıkacaklar dikkat Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Tarih duyuruldu henüz bitmedi etkisi sürecek
Beklenen yağışlar gelmedi öte yandan Türkiye genelinde etkili olan sis nedeni ile nefes almak zorlaştı, seferler aksadı. Meteoroloji tarih verdi uzman isim de uyardı. İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiği belirtildi.
6 Ocak'a kadar etkili olması beklenen sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Uzman isim Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
-Türkiye'de 8 Ocak'a kadar neredeyse hiç yağış yok. 1 hafta daha bu durgun havalar devam edecek. 8 Ocak ve sonrası ülkemizde havalar hareketleniyor. Kuraklık şu anda çok şiddetli. Suyu idareli kullanalım...
-Ülkemizde sis artıyor. Bir süre ana gündem maddemiz sis olacak. Ardından yağışlar gelecek. Bu kuraklığın bir an önce bitmesi gerekiyor...