Dışarıya çıkacaklar dikkat Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Tarih duyuruldu henüz bitmedi etkisi sürecek

Uzman isim Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

-Türkiye'de 8 Ocak'a kadar neredeyse hiç yağış yok. 1 hafta daha bu durgun havalar devam edecek. 8 Ocak ve sonrası ülkemizde havalar hareketleniyor. Kuraklık şu anda çok şiddetli. Suyu idareli kullanalım...