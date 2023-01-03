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Hava ulaşımına sis engeli! 48 sefer iptal edildi

Hava ulaşımına sis engeli! 48 sefer iptal edildi

İSTANBUL’da etkili olan yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 48 uçuş iptal edildi.

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İstanbul genelinde etkili olan yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Düşük görüş Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyonu olumsuz etkilemektedir. MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) toplantısı sonrası alınan kararla AnadoluJet tarafından icrası planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşumuz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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