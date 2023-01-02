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Sürücüsü uyuyan Tesla'yı 15 dakika boyunca polis kovaladı!

Sürücüsü uyuyan Tesla'yı 15 dakika boyunca polis kovaladı!

Almanya'da bir sürücü, Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu. Polis, dur ihtarına uymayan otopilot modundaki aracı 15 dakika boyunca kovaladı.

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Almanya'da kullandığı Tesla marka otomobili otopilot moduna alıp uyuyan sürücüyü 15 dakika boyunca polis kovaladı. Yaşanan kovalamaca sonrasında araç sürücüsü uyanarak aracı kenara çekti. Yaşanan olay sonrası sürücünün ehliyetine el konuldu.

Sürücü uyudu polis kovaladı

Almanya'da otopilot modundaki Tesla polisten kaçtı. Bavyera eyaletinde yer alan Bamberg şehri yakınlarındaki A70 otobanında bir sürücü Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu. Polis, söz konusu aracı durdurmak istedi fakat sürücü polislere yanıt vermedi.

15 dakika sonra uyanıp kenara çekti

Sürücüyü uyandırmakta başarısız olan polis, saatte 110 kilometre hızla otopilot modundaki aracı kovaladı. Yaklaşık 15 dakika sonra araç sürücüsü uyanarak aracı kenara çekti.

Direksiyona ağırlık bağlamış

Bamberg polisi tarafından 29 Aralık'ta yapılan açıklamada, 45 yaşındaki sürücünün kontrol esnasında "uyuşturucu etkisi altındaymış" gibi tepkiler verdiği aktarılarak, sürücünün aracın güvenlik sistemini ellerinin direksiyonda olduğuna inandırmak için ağırlık kullandığı ifade edildi.

Sürücünün karayolu trafiğini tehlikeye atmakla suçlandığı aktarılan açıklamada, mahkemeye kadar sürücünün ehliyetine el konulduğu belirtildi. Tesla ve polis arasındaki kovalamaca kimsenin yaralanmadığı da açıklandı.

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