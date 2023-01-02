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Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz satacak

Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz satacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Bulgaristan'a doğalgaz satacağını, anlaşmanın yarın imzalanacağını duyurdu.

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Rusya, rubleyle ödeme sistemine göre hareket etmedikleri gerekçesiyle, Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz akışını tamamen kesti..

Gaz tedarikini sürdürmek için arayışlara başlayan Sofya yönetimi, yönünü Türkiye'ye çevirmişti.

Türkiye ile Bulgaristan arasında doğalgaz konusunda müzakereler devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den sürpriz bir açıklama geldi.

"Türkiye, Bulgaristan'a doğalgaz satacak, imzalar yarın atılıyor"

Türkiye'nin Bulgaristan'a doğalgaz satacağını ve anlaşmanın yarın imzalanacağını duyuran Dönmez, "Bulgargaz ile BOTAŞ arasında yarın önemli bir anlaşma imzalanacak. Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz satacak. BOTAŞ en son Umman'da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar. Kısa süre içinde bir LNG anlaşması yapacak." dedi.

1 milyar metreküp kapasite kullanım için müzakere yapılıyordu

Öte yandan, Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti.

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