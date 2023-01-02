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Ronaldo yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir

Ronaldo yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir

Al Nassr'la sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamasına yarayacak olan madde açığa çıktı.

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Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transferi tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. 

Dudak uçuklatan sözleşme

Ronaldo'nun imzasındaki detaylar ise adeta dudak uçuklattı. Buna göre Suudi Arabistan ekibinin, Portekizli yıldıza imzalattığı mukavelede 2 yıl tamamen ücretsiz uçuş hakkı, 1 adet özel zırhlı jip araç, 1 adet özel zırhlı spor araba, maç ve gol başına ayrı ayrı 200 bin Euro ve 2 villa maddelerinin olduğu ifade edildi. Yıllık 200 milyon Euro ise cabası.

Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir

Ronaldo'nun bu imza ile Avrupa sahnesinden uzak kaldığı düşünülse de çıkan bir ihtimal, futbolseverleri heyecanlandıracağa benziyor.

Ronaldo, doğan bir ihtimal ile yeniden Şampiyonlar Ligi'nde sahne alabilir. 
Marca'nın haberine göre Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki yeni sözleşmesinde, kariyeri sona ermeden Şampiyonlar Ligi'nde tekrar oynayabileceği anlamına gelen bir madde var.

Newcastle United'a kiralanacak

Newcastle United, Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda Ronaldo, gelecek sezon kiralık olarak Newcastle'da forma giyebilir. Tabii bu iş, bir bağlantıyla mümkün oluyor.
Newcastle United ve Al Nassr, aynı yatırım fonu olan Suudi Arabistan Kamu Yatırımı'na ait.

Haberde, Ronaldo'nun bu bağlantıyı kullanarak Newcastle'ın Devler Ligi vizesi alması halinde kiralık olarak İngiliz ekibine gideceği detayı verildi. Bu haber, Ronaldo hayranları tarafından ise heyecanla karşılandı.

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