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Çağdaş Atan'la anlaşma sağlandı! 3 yıllık imza...

Çağdaş Atan'la anlaşma sağlandı! 3 yıllık imza...

Kayserispor yönetimi, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Yarın imzalar atılacak.

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Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldı.

Sezon başında 1 yıllık kontrat imzalanan genç teknik adam ile 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak.

Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, "Bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan ile görüşme sağladık ve kendisi ile yeniden anlaşma zemini bulduk. Hocamız Kayseri'den ve bizden memnun. Biz de hocamızdan memnunuz. Yarın 3 yıllık resmi sözleşme yapılacak. İnşallah Çağdaş hocamız ile çok önemli başarılara imza atacağız" dedi.

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