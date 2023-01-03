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Enflasyon farkı belli oldu Memur-Sen ilave ek zam müjdesi istedi

Enflasyon farkı belli oldu Memur-Sen ilave ek zam müjdesi istedi

Memur ve memur emeklilileri için yüzde 16.47'lik enflasyon farkı zammı kesinleşti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Twitter hesabından hükümete seslenerek, "sıradaki müjde ilave ek zam olmalı" dedi.

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Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. 

Rakamların belli olmasının ardından enflasyon farkı da netleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı zammı yüzde 16.47 oldu.

Karardan sonra Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Twitter hesabından açıklama yaparak ek zam talebini bir kez daha yineledi.

Yalçın, "Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla; %16,47 artışa ilave yapılacak “ek zam” kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır." dedi.

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