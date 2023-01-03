Galatasaray'da Van Aanholt devre arası yolcu; Süper Lig'den talip çıktı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un da gözden çıkardığı Patrick Van Aanholt'un ara transfer döneminde gönderilmesi bekleniyor. Hollandalı sol bek ile Kasımpaşa'nın yakından ilgilendiği öne sürüldü.

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Galatasaray'da yolların ayrılması beklenen oyuncular netleşmeye başladı. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ile yollar ayrılabilir.

Kasımpaşa'nın gündemine gelen Hollandalı sol bek için bonservis talep etmeyecek sarı-kırmızılı yönetim, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun sezon sonuna kadar olan ücretini de ödemeye hazır.

Kasımpaşa'ya sıcak bakıyor

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da 1.9 milyon Euro kazanıyor. İstanbul'da mutlu olduğu için de Kasımpaşa ihtimaline sıcak bakıyor.

Bu sezon ligde 9 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu 2 asist yaptı. Van Aanholt'un güncel piyasa değeri 3.2 Euro olarak belirlenmiş durumda.

6 maçında 4'ünde kadroya alınmadı

Galatasaray'da son 6 karşılaşmanın 4'ünde kadroda olmayan, ikisinde ise kulübede bekleyen Van Aanholt Sivasspor maçında 11'de sahaya çıktı.

Karşılaşma sonunda neden yeterli süre alamadığı sorulan Hollandalı oyuncu, "Kadroyu hoca yapıyor. Bunu ona sormalısınız ama eğer oynayamıyorsam daha çok çalışmam gerek demektir" demişti.