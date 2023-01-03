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Eşini bıçaklayarak öldürdü! Kendini bu sözlerle savundu şoke etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eşini bıçaklayarak öldürdü! Kendini bu sözlerle savundu şoke etti

JAPONYA'da eşini bıçaklayarak öldüren 73 yaşındaki şahıs "Eşimi bıçakladığımı hatırlamıyorum" diyerek kendini savundu.

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Japonya'nın Okayama kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 73 yaşındaki Toru Oyama, 72 yaşındaki eşi Keiko Oyama'yı uyurken bıçakladı. Daha sonra hastaneyi arayarak eşinin bıçaklandığını söyleyen şüpheli, ambulans talebinde bulundu.

Hastaneye sevk edilen 72 yaşındaki Keiko Oyama yoldayken hayatını kaybetti. Suç aleti sayılan bıçak evin başka bir odasında ele geçirilirken, şüpheli Toru Oyama ise, "Cumartesi geç saatlerde eşiyle hararetli bir tartışma yaşadığını" itiraf etti. Oyama, "Eşimi bıçakladığımı hatırlamıyorum" diyerek kendini savundu. Öte yandan, şahsın olay gecesi alkollü olduğu öğrenildi.

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