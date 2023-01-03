AK Parti MYK'da mutabakat tamam seçimin yapılacağı tarih kulislere sızdı

Erken seçim tarihi ile ilgili tartışmalar hız kazandı. AK Parti MYK’da konuşulan seçim senaryolarına dair kulis aktaran gazeteci Deniz Gürel, "Genel mutabakat 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye’nin seçime gideceğine dair bilgim var" dedi.

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tv100.com yazarları Hacı Yakışıklı, Barış Yarkadaş, Fuat Uğur, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel ve Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç; Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu.

18 Haziran 2023 tarihinde yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınacağına ilişkin tartışmalar programda masaya yatırıldı. Gürel, erken seçimle ilgili AK Parti kulislerinden aldığı erken seçim bilgisini paylaştı.

"14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye’nin seçime gideceğine dair bilgim var"

"Seçimin ikinci tura kalması halinde seçimin önüne problem çıkarabilecek unsurlar var. Üniversite sınavı, hac mevsimi olması, Kurban Bayramı gibi… AK Parti MYK’da bugün Seçim İşleri Başkanlığı sunum yapmış. Alternatif senaryolar konuşulmuş. Kesin olmamakla beraber genel mutabakat 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye’nin seçime gideceğine dair bilgim var." ifadelerini kullandı.