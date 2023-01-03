Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş'in babasına taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş’i arayarak, başsağlığı diledi.Abone ol
Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş’i arayarak, başsağlığı dilediği bilgisini paylaştı.
Saymaz, sosyal medya hesabından, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş’i arayarak, başsağlığı diledi" diye yazdı.
Ankara'nın Çukurambar semtinde Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğramış ve başından vurulan Ateş, hastanede hayatını kaybetmişti.