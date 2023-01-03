BIST 5.661
DOLAR 18,72
EURO 19,98
ALTIN 1.107,07
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Barış Yarkadaş'tan bomba kulis! Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağı tarihi açıkladı

Barış Yarkadaş'tan bomba kulis! Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağı tarihi açıkladı

Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını söyleyip tarih de açıkladı. Yarkadaş "CHP’nin şu an MYK’sı büyük oranda Kemal Bey’in arkasında hizalanmış durumda" dedi.

Abone ol

tv100.com yazarı gazeteci Barış Yarkadaş,  Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu ve bomba kulisi canlı yayında açıkladı.

"Altılı masa olmasa da..."

Yarkadaş, “Altılı masa olsa da olmasa da Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mart’a kadar adaylığını açıklayacak.” dedi.

"Eğer aday değilse..."

Barış Yarkadaş, ayrıca "Mansur Yavaş oyundan tamamen çekilmiş gibi görünüyor. Bu kadar neden geride duruyor anlamış değilim, eğer aday değilse çıkar ‘Ben aday değilim’ der, CHP’nin şu an MYK’sı büyük oranda Kemal Bey’in arkasında hizalanmış durumda" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Memur ve emekli maaşı belli oluyor! Uzman en düşük 12. 500 olacak dedi yeni maaşları sıraladı
Foto Galeri Memur ve emekli maaşı belli oluyor! Uzman en düşük 12. 500 olacak dedi yeni maaşları sıraladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Korkunç kaza! Motosiklet ikiye bölündü, araç takla attı acı haber geldi
Korkunç kaza! Motosiklet ikiye bölündü, araç takla attı acı haber geldi
Beyaz TV'de canlı yayındaki rezil sözler! RTÜK harakete geçti
Beyaz TV'de canlı yayındaki rezil sözler! RTÜK harakete geçti
Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş'in babasına taziye telefonu
Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş'in babasına taziye telefonu
Memur ve emekli maaşında kritik gün! 2023 zammı için gözler enflasyon verilerinde
Memur ve emekli maaşında kritik gün! 2023 zammı için gözler enflasyon verilerinde
Hava ulaşımına sis engeli! 48 sefer iptal edildi
Hava ulaşımına sis engeli! 48 sefer iptal edildi
AK Partili vekil İbrahim Halil Yıldız'a PYD’den suikast girişimi!
AK Partili vekil İbrahim Halil Yıldız'a PYD’den suikast girişimi!
Çağdaş Atan'la anlaşma sağlandı! 3 yıllık imza...
Çağdaş Atan'la anlaşma sağlandı! 3 yıllık imza...
Göç İdaresi'nden 2022 raporu! Kaç kişi sınır dışı edildi?
Göç İdaresi'nden 2022 raporu! Kaç kişi sınır dışı edildi?
Sürücüsü uyuyan Tesla'yı 15 dakika boyunca polis kovaladı!
Sürücüsü uyuyan Tesla'yı 15 dakika boyunca polis kovaladı!
Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz satacak
Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz satacak
Ronaldo yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir
Ronaldo yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir
Ayasofya Camii'ne 2022'de ziyaretçi akını
Ayasofya Camii'ne 2022'de ziyaretçi akını