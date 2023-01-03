Barış Yarkadaş'tan bomba kulis! Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağı tarihi açıkladı

Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını söyleyip tarih de açıkladı. Yarkadaş "CHP’nin şu an MYK’sı büyük oranda Kemal Bey’in arkasında hizalanmış durumda" dedi.

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tv100.com yazarı gazeteci Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu ve bomba kulisi canlı yayında açıkladı.

"Altılı masa olmasa da..."

Yarkadaş, “Altılı masa olsa da olmasa da Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mart’a kadar adaylığını açıklayacak.” dedi.

"Eğer aday değilse..."

Barış Yarkadaş, ayrıca "Mansur Yavaş oyundan tamamen çekilmiş gibi görünüyor. Bu kadar neden geride duruyor anlamış değilim, eğer aday değilse çıkar ‘Ben aday değilim’ der, CHP’nin şu an MYK’sı büyük oranda Kemal Bey’in arkasında hizalanmış durumda" ifadelerini kullandı.