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Beyaz TV'de canlı yayındaki rezil sözler! RTÜK harakete geçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beyaz TV'de canlı yayındaki rezil sözler! RTÜK harakete geçti

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Beyaz TV’de yayınlanan "Derin Futbol" programında sarf edilen sözler için inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Beyaz TV’de yayınlanan "Derin Futbol" programında sarf edilen sözler için inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

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