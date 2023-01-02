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Rasim Ozan Kütahyalı'dan canlı yayında büyük rezalet! 'Suki Yo' şarkısını defalarca 'S..yo' diye anons etti

BEYAZ TV'deki Derin Futbol programında canlı yayında büyük rezalet... Rasim Ozan Kütahyalı'nın başrolünde olduğu skandal sosyal medyayı ayağa kaldırdı...

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol'un 2022'ye veda programına yorumculardan Rasim Ozan Kütahyalı'nın imza attığı büyük rezalet damga vurdu. Ahmet Çakar'a şarkı söyleten ROK'un o şarkıyı anons ediş şekli ve stüdyodaki sunucu ve diğer konukların kahkahalarla gülmesi canlı yayına yansıdı...

Japonca şarkıya iğrenç tezahürat

Rasim Ozan Kütahyalı, "Ahmet Çakar en sevdiği şarkıyı söyleyecek" diye mikrofonu Çakar'a veren ROK, Japonca "Suki Yo" şarkısını söylemesini istedi. Ahmet Çakar tam da şarkıya hazırlanırken, ROK skandal tezahürata başladı.

Ertem Şener ve yorumcular gülme krizine girdi

"Suki Yo" şarkısı için ROK, "S.kiyo", "S.kiyo", "S.kiyo" diyerek tezahürat yapmaya devam etti. Bunun üzerine sunucu Ertem Şener ve programın diğer yorumcuları Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'ın gülme krizine girdiği görüldü. 

Daha önce ekranlardan kovulmuştu

Tüm bu rezalet canlı yayında ekrana yansırken akıllara Rasim Ozan Kütahyalı'nın uzun süre ekranlardan uzaklaştırılmasına neden olan o yayın geldi. ROK, "Boşnak saksosu" demiş ve Boşnaklar ayaklanınca ekranlardan uzaklaştırılmıştı..

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