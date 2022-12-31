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Yoğun bakımın önünde TikTok videosu çektiler! Görüntüler tepki uyandırdı

ELAZIĞ'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, sağlık çalışanlarının tik tok videosu çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yer alan personelin, alışveriş arabasına bindiği ve video çektiği anlar yer alıyor.

Elazığ’da özel bir hastanede sağlık çalışanlarının sosyal medya videosu için yaptıkları pes dedirtti.

Aylar sonra ortaya çıkan görüntülerde 3 sağlık çalışanın sosyal medya paylaşım platformları için yoğun bakım ünitesi önünde video çektiği görüldü.

Getirdikleri alışveriş arabasını sedye olarak kullan personel, daha sonra yoğun bakım yazısının önünde hem video hem de fotoğraf çektiği görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu.

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