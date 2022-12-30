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BİLİM - TEKNOLOJİ

Selçuk Bayraktar paylaştı! AKINCI TİHA, Aselsan CATS'la hedefi tam 12'den vurdu!

Türk havacılık tarihinde yeni bir sayfa açan, AKINCI TİHA bir testten daha başarıyla geçti. Baykar, Aselsan'ın geliştirdiği CATS kamera ile gerçekleştirilen LGK Atış Testi'nin de başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bayraktar AKINCI TİHA ile yapılan ve Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK atış testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı;

2022’de 1 milyar doları geçen rekor ihracat
Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin yüzde 75’ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Baykar’ın 2022’de imzaladığı sözleşmelerin yüzde 98’ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. 2022 yılı itibariyle Bayraktar TB2 SİHA’lar, son olarak Arnavutluk ile imzalanan sözleşmesiyle birlikte toplamda 27 ülkeye ihraç edildi. Bayraktar AKINCI TİHA için ise 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı.

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