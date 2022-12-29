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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Aralık'ta meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir otomobilde yangın çıkmıştı. 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, önceki gece FSM Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş yönünde meydana gelen kazada, sağ şeritte seyir halindeki bir otomobil, önce aynı şeritte dörtlülerini yakmış vaziyette duran otomobile, ardından sol şeritte seyir halindeki başka bir araca çarptı.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, köprünün bariyerlerini aşarak trafiğe kapalı yan yola düştü ve alev aldı. Diğer araç ise yolda savrularak ters döndü.

Köprüde dörtlülerini yakarak duran otomobil de kazanın etkisiyle savrulup, arkadan gelen başka bir araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Kaza nedeniyle köprüde araç yoğunluğu oluşmuştu.

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