Meral Akşener 'gençler mesajınızı aldım' deyip ekledi: Size söz veriyorum

Meral Akşener'den sosyal medyada örgütlenip kendisine mail atan gençlere cevap: “13. Cumhurbaşkanı, 6'lı masanın önerdiği isim olacak. Söz veriyorum.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'yı dağıtacağı iddiaları için net konuştu. "Altılı Masa asla dağılmayacak, masayı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez" diyen Akşener, "Mesele İmamoğlu meselesi değil, iktidar cinayet işliyor; İstanbul’a kayyum atayabilmek için adım adım ilerliyor!" değerlendirmesi yaptı.

Söz veriyorum...

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Meral Akşener, sosyal medyada örgütlenip kendisine mail atan gençlere cevap verdi. “Gençler, mesajınızı aldım" diyen Akşener, "13. Cumhurbaşkanı, 6'lı masanın önerdiği isim olacak. Söz veriyorum.” dedi.