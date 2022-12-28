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Küçükçekmece'de dehşet anları! Panikle balkondan atladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İSTANBUL Küçükçekmece'de'nden gelen yangın görüntüleri korkuttu. Bir apartmanın 3. katında çıkan yangın sırasında bir kadın panikleyerek balkondan atladı. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın üst katına da sirayet etti. Bu sırada paniğe kapılan bir kadın 3. kattaki dairenin balkonundan atladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Binadaki vatandaşları tahliye eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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