Nevşin Mengü'den bomba kulis! Meral Akşener bu akşam Altılı Masa'yı devirecek! Sizinle olmuyor...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener bu akşam yemekte buluşacak. Sürpriz görüşmeyle ilgili Nevşin Mengü'den bomba bir kulis haberi geldi. Meral Akşener bu akşam Altılı Masa'yı deviriyor mu?...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki ısrarı sonrası İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan gerilimle ilgili bomba iddia. Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener bu akşam buluşacak. O görüşmeyle ilgili gazeteci Nevşin Mengü'den bomba bir iddia geldi.

Altılı Masa bize kaybettiriyor!

Nevşin Mengü, bu akşamki buluşmadan sonra Meral Akşener'in Altılı Masa'yı terk edebileceğini söyledi. Mengü, "Meral Akşener bu akşam Kılıçdaroğlu ile yapacağı toplantıda 'Sizin aday olmanız durumunda bizim oyumuz düşüyor. Altılı Masa bu şekilde kazandırmıyor, kaybettiriyor. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz' diyecek" iddiasında bulundu.

Meral Akşener'in yedekli listesi

Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için bastırırken, Meral Akşener 'kazanacak aday' diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyordu. Akşener'in Ekrem İmamoğlu kartını açması ve Mansur Yavaş'ı yedekte tutması da iki lider arasındaki krizi tırmandırmıştı.

Kılıçdaroğlu telefonla randevu istedi

Kılıçdaroğlu'nun "Partimizin içişlerine karışmasınlar" resti ile iki lider arasındaki kriz iyice ayyuka çıkmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından, “İYİ Parti kulislerinden öğrendiğim kadarıyla CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçen pazar günü Akşener’i arayarak, görüşme davetinde bulundu. İki lider bu akşam için sözleşti” diye yazdı.

Abdullah Gül isminin gündeme geldiği gün

Tam da Akşener'in Abdullah Gül ile görüşmeye hazırlandığı haberinin patladığı gün, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş bir adım geldi. Kılıçdaroğlu'nun teklifiyle iki lider bugün Ankara'da buluşacak.