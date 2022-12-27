Türkiye ne kadar doğalgaz buldu? Fatih Dönmez doğalgaz keşfine dair heyecanlandıran açıklama

TÜRKİYE artık kendi doğalgazını kullanacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den gelen son dakika açıklama heyecanlandırdı. Bakan Fatih Dönmez ne kadar doğalgaz bulduğumuzu açıkladı.

TÜRKİYE doğalgaz enerjisinde dışa bağımlılıktan bu keşif sayesinde biraz daha kurtulmuş olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den gelen Karadeniz'deki doğalgaz keşfine dair son dakika açıklama büyük heyecan yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün duyurduğu Karadeniz'deki son doğalgaz keşfinin detaylarını açıklayan Fatih Dönmez, Karadeniz'deki gaz rezervinin toplam 710 milyar metreküpe ulaştığını söyledi. İşte Bakan Fatih Dönmez'in Karadeniz doğalgaz keşfine ilişkin son dakika açıklamaları:

-Kara işleme tesisinin yüzde 85 oranında tamamladık. İlk etapta günlük 10 milyon metreküp gazı işleyecek. Ancak altyapı 40 milyon metreküpü işleyecek şekilde hazırlandı.

-Çaycuma-1 kuyusunda 2 aylık çalışma sonrası 58 milyar metreküp rezerv keşfedildi.



-Biliyorsunuz ilk keşfi 2020 yılında Tuna-1 kuyusunda açıklamıştık. 2021'de Amasra-1 kuyusuyla 2. keşfimizi yapmıştık. Orada da 135 milyar metreküplük bir keşif söz konusuydu.

-Çaycuma-1 keşfiyle 710 milyar metreküp keşfe ulaştık.

-Daha önce de dediğimiz gibi Cumhuriyetin 100. yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturmak istediğimizi söylemiştik. Mart ayının sonuna doğru ilk gazı sisteme vermiş olacağız.