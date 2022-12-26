Kendini Mesih sanan Hasan Mezarcı doğum günüyle olay oldu! Mezarcı'nın eşi Esin Tatlı da...

Hristiyanların Hz. İsa'nın doğum günü olarak gördüğü Noel'i kendini Mesih sanan Hasan Mezarcı kendi doğum günü olarak kutladı. Hasan Mezarcı kendini Mesih ilan edip eşi Esin Tatlı Mezarcı'yı da Meryem olarak sunmuştu.

Noel, Hristiyanlar tarafından 24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gece Hz İsa peygamberin doğum günü olarak kutlanıyor. Kendini Hz. İsa'nın yeniden dünyaya gelmiş hali yani Mesih olarak gören Hasan Mezarcı, gündeme doğum günü kutlaması ile düştü.

İyi ki doğdun Mesih!

Yayınlanan videoda, Hasan Mezarcı'nın Noel kutlamanın haram olduğuna yönelik açıklamalara tepki gösterdiği ve sonrasında doğum günü pastasındaki mumları üflediği görülüyor. "İyi ki doğdun Mesih, mutlu yıllar Mesih" alkışları arasında Noel'i doğum günü olarak kutlayan Hasan Mezarcı, bu görüntülerle sosyal medyanın diline düştü.

Mesih ilan edip evlenmişti

Eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, kendisini Mesih ilan etmişti. Hasan Mezarcı bir sürü sonra da evlenip eşini Hz. Meryem olarak takdim etmişti. Doğum günü kutlamasında Hasan Mezarcı'nın eşi doktor Esin Tatlı Mezarcı da yanı başındaydı.

Mesih'in doğum gününü kutlayın!

Hasan Mezarcı doğum günü için sosyal medyadan da şöyle bir mesaj yayınladı:

-Ey müslümanlar! “Biz bütün peygamberlere inanır, peygamberler arasında ayrım yapmayız” diyorsanız, imanınıza göre davranın; Muhammedin doğumunu kutladığınız gibi, Mesihin doğumunu da kutlayın! Noel kutlamaları üzerinden Hristiyan ve Mesih düşmanlığı yapmayın, yapanlara aldırmayın!

-Günaydın Dünya. 20 asır önce Kudüste doğan Mesih güneşi, 20 asır sonra İstanbulda doğdu! Müjde kitabında: “20 asır önce güneş, Kudüste doğmuştu kardeş! Şimdi yine aynı güneş, İstanbulda doğar gördüm” demem bundandır! Göreceksiniz, bu güneş de o güneş gibi tüm dünyayı aydınlatacak

Hasan Mezarcı nasıl bu hale geldi?

Hasan Mezarcı Düzce'nin Aydınpınar Köyünde 11 Mayıs 1954 tarihinde doğdu. İmam Hatip ve İlahiyat Fakültesi mezunu olan Hasan Mezarcı, 6 Kasım 1991 tarihinde İstanbul'dan Refah Partisi milletvekili seçildi. Refah Partisi milletvekiliyken Atatürk'e hakaretleri ve laiklik karşıtlığı radikal söylemleri ile olay yaratan Hasan Mezarcı, partisinden ihraç edildi. Hasan Mezarcı, Atatürk'e ettiği hakaretlerden ötürü Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nden kesinleşmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza açıklandığında Hasan Mezarcı Almanya'ya kaçmıştı. Hasan Mezarcı, 3 yıl sonra Türkiye'ye dönünce tutuklanıp Edirne'nin İpsala Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Cezaevinde 3 ay yatan Hasan Mezarcı 6 Mayıs 2002'de tahliye edildi. Hasan Mezarcı cezaevinden kendini Mesih ilan ederek çıktı. Hasan Mezarcı kendini Mesih ilan edince cezaevindeyken psikolojik işkenceye maruz kaldığı için akıl sağlığını yitirdiği iddia edildi. Hasan Mezarcı ise cezaevinde işkence gördüğü ve akıl sağlığını yitirdiği iddialarını reddetti.

Hasan Mezarcı'nın eşi Esin Tatlı kimdir?

Hasan Mezarcı kendini Mesih ilan edip cezaevinden çıktıktan sonra 3 yıl Almanya'da yaşadı. Türkiye'ye döndüğünde artık bambaşka bir görünümü vardı. Uzun bir entari giymeye, kolyeler takmaya başlamıştı ve saçlarını uzatıp beyaza boyatmıştı. Mesih rolüne kendini iyice kaptıran Hasan Mezarcı, memleketi Düzce'nin Aydınpınar köyüne yerleşti. Havarileri olduğunu söyleyen bir takım insanları etrafında toplayan Hasan Mezarcı, 25 Temmuz 2017 evlendiğini ilan etti. Hasan Mezarcı'nın eşi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Esin Tatlı Mezarcı. Hasan Mezarcı sosyal medya hesabından bu düğünü "Dün Yüce Allah'ın emriyle yapılan Beyt-i Akdes'te ilk cuma kılındı. Allah Kuzusuyla Gelininin, İncil'de haber verilen düğünü gerçekleşti." ifadeleriyle duyurdu.