BIST 5.455
DOLAR 18,68
EURO 19,84
ALTIN 1.079,77
CHP

Gürsel Tekin'in 'Eminönü' açıklamaları olay: İlçe olmaktan çıktı Afrikalıların mahallesi oldu

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, Eminönü'nü turladı ve dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İlçede yerli halkın sayısının azaldığına dikkat çeken Tekin "Depremden sonra boşluktan faydalanarak evler boş kaldı, kiraya verdiler. Afrikalıların yerleşik mahallesi haline geldi. Parça parça önce Afrikalılar geldi. Burası Nişanca Mahallesi burada yüzde 70'i Afrikalı, yüzde 15'i Asyalı, yüzde 10-15'i yerli kaldı." dedi.

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'in, Eminönü ilçesine ilişkin açıklamaları dikkat çekti. Yerli halkı nüfusunun yüzde 10-15 civarında olduğunu belirten Tekin şunları kaydetti:

Eminönü ilçesi ilçe olmaktan çıktı. Başka siyasi parti alabilir ihtimali nedeniyle Eminönü'nü Fatih'e bağladılar. Buralarda boşluk oldu. Depremin yarattığı sorunların ve yapı stoklarının eski oluşu...

Depremden sonra boşluktan faydalanarak evler boş kaldı, kiraya verdiler. Afrikalıların yerleşik mahallesi haline geldi. Parça parça önce Afrikalılar geldi. Burası Nişanca Mahallesi burada yüzde 70'i Afrikalı, yüzde 15'i Asyalı, yüzde 10-15'i yerli kaldı.

Önümüzdeki seçimlerde gördüğüm en büyük tehlikenin bir tanesi insanlar cumhurbaşkanlığına oy verecek ama vekillik konusunda boş atabilir. Partilerin dikkat etmesi gereken mesele. Nereye gitsem seçim dönemi o vekiller gelecek cümlesi ile karşılaşıyorum. BU çok tehlikeli. Özelikle iktidar milletvekillerine ulaşılamaz oldu. Milletin vekili adı üzerinde ulaşabilir olmalı...

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
Bomba kulis! Altılı Masa'nın adayı Ali Babacan 'AK Parti'yi tir titretecek'miş
Bomba kulis! Altılı Masa'nın adayı Ali Babacan 'AK Parti'yi tir titretecek'miş
Canlı yayında küfür edip Sunucunun yüreğini ağzına getirdi! İsmail Saymaz RTÜK'ü "Bizden değil" diye uyardı
Canlı yayında küfür edip Sunucunun yüreğini ağzına getirdi! İsmail Saymaz RTÜK'ü "Bizden değil" diye uyardı
Sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan kadının yaşadıkları güvenlik kamerasında
Sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan kadının yaşadıkları güvenlik kamerasında
Rusya, Herson kentini vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya, Herson kentini vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Traktör sürerken feci şekilde can verdi! Boynu fıstık ağacına takılınca...
Traktör sürerken feci şekilde can verdi! Boynu fıstık ağacına takılınca...
Trafikte makas attı araçları pert etti! Yaşlı kadın ölümden böyle döndü...
Trafikte makas attı araçları pert etti! Yaşlı kadın ölümden böyle döndü...
Kılıçdaroğlu videosu sosyal medyada hızla yayıldı 5 yıl önceki video yeniden gündemde
Kılıçdaroğlu videosu sosyal medyada hızla yayıldı 5 yıl önceki video yeniden gündemde
Ömer dizisinin ilk fragmanı olay oldu: Selahattin Paşalı ezan okudu, sosyal medya yıkıldı!
Ömer dizisinin ilk fragmanı olay oldu: Selahattin Paşalı ezan okudu, sosyal medya yıkıldı!
Kızları balkondan düştü, aileler hastanede birbirine girdi
Kızları balkondan düştü, aileler hastanede birbirine girdi
Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü müşteriler denize düştü
Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü müşteriler denize düştü
Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı HÜRJET hangardan çıktı geri sayım başladı! İşte ilk uçuş tarihi...
Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı HÜRJET hangardan çıktı geri sayım başladı! İşte ilk uçuş tarihi...