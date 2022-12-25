Gürsel Tekin'in 'Eminönü' açıklamaları olay: İlçe olmaktan çıktı Afrikalıların mahallesi oldu

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, Eminönü'nü turladı ve dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İlçede yerli halkın sayısının azaldığına dikkat çeken Tekin "Depremden sonra boşluktan faydalanarak evler boş kaldı, kiraya verdiler. Afrikalıların yerleşik mahallesi haline geldi. Parça parça önce Afrikalılar geldi. Burası Nişanca Mahallesi burada yüzde 70'i Afrikalı, yüzde 15'i Asyalı, yüzde 10-15'i yerli kaldı." dedi.

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'in, Eminönü ilçesine ilişkin açıklamaları dikkat çekti. Yerli halkı nüfusunun yüzde 10-15 civarında olduğunu belirten Tekin şunları kaydetti:

Eminönü ilçesi ilçe olmaktan çıktı. Başka siyasi parti alabilir ihtimali nedeniyle Eminönü'nü Fatih'e bağladılar. Buralarda boşluk oldu. Depremin yarattığı sorunların ve yapı stoklarının eski oluşu...

Depremden sonra boşluktan faydalanarak evler boş kaldı, kiraya verdiler. Afrikalıların yerleşik mahallesi haline geldi. Parça parça önce Afrikalılar geldi. Burası Nişanca Mahallesi burada yüzde 70'i Afrikalı, yüzde 15'i Asyalı, yüzde 10-15'i yerli kaldı.

Önümüzdeki seçimlerde gördüğüm en büyük tehlikenin bir tanesi insanlar cumhurbaşkanlığına oy verecek ama vekillik konusunda boş atabilir. Partilerin dikkat etmesi gereken mesele. Nereye gitsem seçim dönemi o vekiller gelecek cümlesi ile karşılaşıyorum. BU çok tehlikeli. Özelikle iktidar milletvekillerine ulaşılamaz oldu. Milletin vekili adı üzerinde ulaşabilir olmalı...