Canlı yayında küfür edip Sunucunun yüreğini ağzına getirdi! İsmail Saymaz RTÜK'ü "Bizden değil" diye uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Faik Işık, Halk TV'de Perdenin Önü Arkası programına konuk oldu. Işık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını sert sözlerle eleştirirken ağzından çıkan küfürü yarıda kesti. İsmail Saymaz, RTÜK'ü bakın nasıl uyardı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Faik Işık, Halk TV'de Perdenin Önü Arkası programına konuk oldu. Programa uzaktan bağlanan Işık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını sert sözlerle eleştirdi.

Hemfikirde olursak 'ahmağımız' bitmiyor!

Konuşurken adeta kendinden geçen Faik Işık, "Ecevit'ini de gördüm, Hasan Celal Güzel'ini de gördüm. Hepsiyle birebir konuştum da. Her birine ayrı saygım var. Hemfikir de olmamız gerekmez. Hemfikirde olursak, bak işte o zaman ahmağız, biliyor musun?" dedi.

'Benden değilsin.' Si.. Sen kimsin ya!

Faik Işık, konuşmasının bir bölümünde de sinirlerine hakim olamayıp küfretti. Işık, "Hepimiz hemfikir olursak, bu memlekette farklı düşünebilen adam yok zeka yok. Hayır arkadaşım öyle bir şey yok ya. Farklı düşüneceğiz. Aynı partinin içinden de farklı düşüneceğiz. 'E benim gibi düşünmedi'. Düşünmüyorum evet. 'Benden değilsin.' Si.. Sen kimsin ya! Büyük bir topluluğun içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Faik Bey ödüm koptu!

Işık'ın küfürü yarıda kesmesi üzerine stüdyoda hem gergin hem de komik anlar yaşandı. Korkusu yüzüne yansıyan programın moderatörü Seda Selek, "Faik bey ödüm koptu" dedi.

Saymaz: Konunun bizimle alakası yok

Araya giren programın konuklarından İsmail Saymaz'ın, "Herhalde RTÜK üyelerini tanıyordur kendisi. Eski, aynı siyasi gelenekten geliyor. Bizimle konunun ilgisi yok. RTÜK üyeleri dikkate alacaktır herhalde bu siyasi geçmişi" demesi dikkat çekti.

'Selamlar' demek istedim

Durumu kurtarmaya çalışan Seda Selek ise, Işık'ın ettiği küfür için, "Selamlar demek istedi evet" ifadelerini kullandı.