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MEDYA

Ömer dizisinin ilk fragmanı olay oldu: Selahattin Paşalı ezan okudu, sosyal medya yıkıldı!

Star Tv'nin yeni dizisi Ömer'in ilk fragmanı yayımlandı. Oyuncu kadros ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizinin ilk tanıtımında ünlü oyuncu Selahattin Paşalı'nın ezan okuması olay oldu. İzleyicilerin tüylerini diken diken sahne sosyal medyaya damga vururken, Takipçileri oyuncuyu beğeni yağmuruna tuttu. İşte detaylar...

Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Ömer dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Selahattin Paşalı ezan okudu
Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Ömer dizisinin ilk fragmanında Selahattin Paşalı ezan okuyor. Sahnede kendi sesini kullanarak dikkat çeken Paşalı, izleyicilerden tam not aldı. İsrail dizisi Shitsel'den uyarlanan Ömer'in tam konusu ise henüz bilinmiyor. Dizide başrollerin yanı sıra Gülçin Kültür, Zerrin Sümer, Melike Güner, Emre Taşkıran, Muharrem Türkseven, Metehan Parıltı, Gamze Karaduman gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Shitsel dizisi ise bir haham ve ailesinin hayatını konu alan bir yapım. Kudüs'ün Ortodoks mahallerinin birisinde yaşayan ailenin yaşamındaki çarpıklıkları, içsel çelişkileri ve aşkı anlatıyor.

İşte Selahattin Paşalı için yapılan bazı yorumlar...

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