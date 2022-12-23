Alışveriş için markete girdi ihmalinin bedeli ağır oldu her şey 40 saniyede oldu

BAHÇEŞEHİR'de, bir sürücünün alışveriş yapmak için girdiği marketin önüne çalışır halde park ettiği otomobilin kısa sürede çalındığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Önceki gün akşam saatlerinde evine giden Serkan Deli, 34 AFU 405 plakalı otomobilini 2. Kısım Mahallesi Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı'nda bir marketin önünde durdurdu.

Çalışır halde bırakıp içeri girdi

Deli, aracını çalışır durumda bırakarak içecek almak için markete girdi. Bu sırada, yoldan gelerek otomobile binen şüpheli, hızla uzaklaştı. Biraz ilerledikten sonra iki arkadaşını da araca alan şüpheli, kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, aracın çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, marketin önünde park ettiği aracından inen sürücünün içeriye girmesi, o sırada arkasından gelen kişinin otomobile binerek hızla uzaklaşması yer alıyor. Yaklaşık 40 saniye içinde gerçekleşen olayda, marketten çıkan sürücünün hareket halindeki aracının peşinden koşması da görüntülerde yer aldı.