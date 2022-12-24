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Traktör sürerken feci şekilde can verdi! Boynu fıstık ağacına takılınca...

Şanlıurfa'da korkunç bir olay yaşandı. 62 yaşındaki İbrahim Yıldırım, traktörle bahçesini sürerken boynu fıstık dalına takılıp kırıldı. Yıldırım'ın cansız bedeni yakınları tarafından bulunurken olay yerine gelen ekipler Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa'da 62 yaşındaki İbrahim Yıldırım, traktörle bahçesini sürerken boynu fıstık dalına takılıp kırıldı. Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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