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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu videosu sosyal medyada hızla yayıldı 5 yıl önceki video yeniden gündemde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce "bir partinin genel başkanı asla cumhurbaşkanı adayı olmamalı" dediği video, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Altılı masada aday belirsizliği sürerken, sosyal medyada 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yapılmış bir tartışma programından bir video dolaşıma sokuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu zor duruma düşüren bölümde sunucular, Cumhurbaşkanı adayının kendisinin olup olmayacağı soruluyor.

"Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?"

Kılıçdaroğlu adaylıkla ilgili soruya şu yanıtı veriyor; “Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmamalı! Bir partinin genel başkanı velev ki seçilirse nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek ben tarafsız olacağım diye… Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Ben nasıl namusum ve şerefim üzerine, tarih huzurunda ve büyük Türk Milleti önünde diyeceğim ki; 'Tarafsız davranacağım!' O zaman demezler mi; 'Kardeşim tarafsızsan sen nasıl falan partinin üyesisin?' Bunun akılla mantıkla bağdaşır bir yönü var mı? Namus ve şeref kavramı bu toplum için bu topraklar için hepimiz için çok değerlidir. Bu kadar ucuzlamasını emin olun anlamakta zorluk çekiyorum!”

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