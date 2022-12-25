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POLİTİKA

Bomba kulis! Altılı Masa'nın adayı Ali Babacan 'AK Parti'yi tir titretecek'miş

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili canlı yayında flaş iddia! Kemal Kılıçdaroğlu, kendi adaylığı konusunda Meral Akşener'i ikna edemezse, Kılıçdaroğlu ve Akşener birlikte Ali Babacan'ı aday gösterecekmiş...

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener arasında çok sert rüzgarların esmesine neden olan sorunun cevabı henüz belli değil. Siyasette cevabı en çok merak edilen soruya DSP'nin eski Genel Başkanı Masum Türker'den bomba bir cevap geldi. Türker, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in üzerinde anlaşacakları aday açıkladı.

Kılıçdaroğlu adaylığını kabul ettiremezse... 

CNN Türk canlı yayınında bomba bir kulis iddiasını paylaşan Masum Türker, Kılıçdaroğlu'nun aday olamaması durumunda Akşener'le birlikte AK Parti'nin korkulu rüyası olacak ve karşı kampanya yapmasını zorlaştıracak bir ismin aday olacağını söyledi. Masum Türker isim vermedi ancak o ismin Altılı Masa'nın birlikte çalıştığı bir isim olduğunu söyledi. 

AK Parti tir tir titriyor mu?

Bunun üzerine Ahmet Hakan, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu değil mi o isim" diye sordu, Masum Türker "Değil" cevabı verdi. Bunun üzerine Ahmet Hakan, "AK Parti o isim nedeniyle tir tir titriyor mu?" diye sordu. Masum Türker, "Eleştirecek birşeyini bulamyacaklar" cevabını verdi. 

O isim Ali Babacan mı?

Bunun üzerine gazeteci Turgay Güler o ismin DEVA Partisi lideri Ali Babacan mı olduğunu sordu "Çünkü o tarife uya tek kişi o" dedi. Masum Türker de mimikleri ve el hareketiyle Abi Babacan ismini doğruladı. 

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